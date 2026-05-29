garlasco impronta 33 analizzata con un software della nasa che esamina i colori degli astri ricercate tracce di sangue

Notizia in breve

Un software della Nasa, usato per analizzare lo spettro cromatico dei corpi celesti, è stato impiegato dalla difesa di un imputato per esaminare l'impronta 33. L'analisi si è concentrata sulla ricerca di tracce di sangue. Non sono stati divulgati dettagli su eventuali risultati o conclusioni ottenute dall’esame. La procura e la difesa hanno proceduto con le rispettive analisi tecniche senza ulteriori comunicazioni pubbliche.