Garlasco impronta 33 analizzata con un software della Nasa che esamina i colori degli astri ricercate tracce di sangue
Un software della Nasa, usato per analizzare lo spettro cromatico dei corpi celesti, è stato impiegato dalla difesa di un imputato per esaminare l'impronta 33. L'analisi si è concentrata sulla ricerca di tracce di sangue. Non sono stati divulgati dettagli su eventuali risultati o conclusioni ottenute dall’esame. La procura e la difesa hanno proceduto con le rispettive analisi tecniche senza ulteriori comunicazioni pubbliche.
La difesa di Alberto Stasi ha affidato l'analisi dell'impronta 33 a un software normalmente impiegato dalla Nasa per lo studio dello spettro cromatico dei corpi celesti. Applicato alle fotografie del reperto, l'algoritmo ha permesso il confronto l'impronta 33 e le altre due tracce presenti sulla sce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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