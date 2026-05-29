Vittorio Feltri ha espresso dubbi sulla colpevolezza di Andrea Sempio, chiedendosi perché la sua posizione emergesse solo ora. Il commentatore ha anche messo in discussione la colpevolezza di Alberto Stasi, senza fornire dettagli sulle prove o sui processi. Le sue dichiarazioni si concentrano sul momento in cui sono stati annunciati i sospetti, senza approfondire altri aspetti dell’indagine o delle accuse.

Si è in attesa di sapere se Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco, sarà o meno rinviato a giudizio. I pm di Pavia ipotizzano che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi e non Alberto Stasi. Sugli sviluppi dell’inchiesta si è espresso anche Vittorio Feltri che, intervenuto nel talk “Dritto e Rovescio”, ha dichiarato che, a suo avviso, sia Stasi sia Sempio sono innocenti. Garlasco, Vittorio Feltri su Andrea Sempio: "Salta fuori ora perché non c'entra nulla" Feltri: "Stasi totalmente estraneo" L'amicizia tra Feltri e Stasi Garlasco, Vittorio Feltri su Andrea Sempio: “Salta fuori ora perché non c’entra nulla” Feltri,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, i dubbi di Vittorio Feltri sulla colpevolezza di Andrea Sempio: "Perché salta fuori solo adesso?"

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Garlasco, perché i Poggi dicono che Stasi è colpevole e Sempio innocente - Vita in diretta 7/05/2026

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Ecco! Le intercettazioni del 2017 Per questo negarono quei CD al Legali di #Stasi? Ma rendiamoci conto per chiunque crede nell’innocenza di #Stasi partono intimidazioni, minacce… Poi hanno il coraggio di dire regie occulte Con ieri abbiamo assistito all’ x.com

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