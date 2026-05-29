Negli ultimi giorni, la difesa di Sempio era passata a un contrattacco verticale e repentino. Ora, però, la Procura di Pavia, che ha ricevuto le perizie dei consulenti dell’indagato, torna nel ruolo di protagonista, mentre il 38enne e i suoi legali saranno costretti nuovamente a trincerarsi nei loro presidi. La novità più recente è che, il 28 maggio, la Procura ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Sempio, come ha annunciato il procuratore Fabio Napoleone. Cosa dovrà valutare il consulente psichiatrico. L’incarico è stato affidato al professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. I compiti che gli sono stati assegnati sono... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, ecco cosa potrebbe dire la consulenza psichiatrica su Sempio

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