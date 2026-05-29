Garlasco consulenza psichiatrica su Sempio esaminati gli appunti su stupri e ossessioni legale Taccia | Imbarazzante
La Procura di Pavia ha disposto nuovi accertamenti nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di una giovane donna avvenuto nel 2007 a Garlasco. Contestualmente, è stata effettuata una consulenza psichiatrica su un testimone, analizzando appunti riguardanti presunti stupri e ossessioni. Il legale di un altro coinvolto ha commentato la situazione come “imbarazzante”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità degli accertamenti o sui soggetti coinvolti.
La Procura di Pavia dispone nuovi accertamenti nell’inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. In particolare, è stata prevista una consulenza psichiatrica per l'indagato Andrea Sempio: trattandosi tuttavia di una richiesta di parte, il38enne potrebbe rifiutars. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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