Garlasco consulenza psichiatrica su Sempio esaminati gli appunti su stupri e ossessioni legale Taccia | Imbarazzante

Notizia in breve

La Procura di Pavia ha disposto nuovi accertamenti nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di una giovane donna avvenuto nel 2007 a Garlasco. Contestualmente, è stata effettuata una consulenza psichiatrica su un testimone, analizzando appunti riguardanti presunti stupri e ossessioni. Il legale di un altro coinvolto ha commentato la situazione come “imbarazzante”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità degli accertamenti o sui soggetti coinvolti.