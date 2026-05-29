Un uomo di 66 anni è caduto e si è infortunato mentre cercava funghi in un’area impervia tra San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico. È stato soccorso dai Carabinieri, che lo hanno trasportato a spalla per circa un chilometro fino a un punto accessibile. L’intervento è avvenuto il 23 maggio in località “Tre Cercole”.

Disavventura a lieto fine per un 66enne avventuratosi lo scorso 23 maggio in località "Tre Cercole", un'area impervia al confine tra San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico. Uscito per cercare funghi, l'uomo è stato vittima di una caduta che lo ha lasciato immobilizzato al suolo. Prima di non potersi più muovere, è fortunatamente riuscito ad avvisare un amico, permettendo così di far scattare tempestivamente la macchina dei soccorsi. I Carabinieri di San Nicandro Garganico e Poggio Imperiale, coordinati dal 112 di San Severo, hanno setacciato la zona partendo dall'auto del disperso e lo hanno ritrovato nel giro di appena un'ora. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gargano: Cercatore di funghi cade e si infortuna, salvato dai Carabinieri, trasportato a spalla per un km.

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