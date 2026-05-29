GAIS-Kalmar sabato 30 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Sabato 30 maggio 2026 alle 15:00 si gioca la decima giornata di Allsvenskan, con il match tra GAIS e Kalmar. La partita si svolge allo stadio di casa del GAIS. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate da diversi bookmaker. Sono stati formulati alcuni pronostici sulla base delle statistiche delle due squadre, ma nessun risultato ufficiale è ancora stato comunicato.