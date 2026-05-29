GAIS-Kalmar sabato 30 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Sabato 30 maggio 2026 alle 15:00 si gioca la decima giornata di Allsvenskan, con il match tra GAIS e Kalmar. La partita si svolge allo stadio di casa del GAIS. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate da diversi bookmaker. Sono stati formulati alcuni pronostici sulla base delle statistiche delle due squadre, ma nessun risultato ufficiale è ancora stato comunicato.
Turno numero 10 di Allsvenskan che nella giornata di sabato vede il GAIS impegnato in casa contro il Kalmar. I markillarna hanno dato filo da torcere alla capolista nell’ultimo turno, ma sono usciti sconfitti nonostante la superiorità numerica nel finale di gara. Il momento della squadra di Holmberg rimane positivo e i segnali per una pronta risalita ci sono tutti. I Röda Bröder grazie alle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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