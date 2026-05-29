Gabriella Simoni racconta Ilaria Alpi agli alunni di Quarto | Collega tosta esempio di verità

Da ilpiacenza.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un evento nella scuola primaria “Ilaria Alpi” di Quarto, Gabriella Simoni ha parlato agli studenti della giornalista Ilaria Alpi, descrivendola come una collega severa e un esempio di integrità. L’incontro è stato incentrato sui temi del coraggio, della memoria e dell’impegno civico, senza approfondimenti su fatti specifici o motivazioni legali. La conversazione si è concentrata sulla figura della giornalista e sui valori associati alla sua attività professionale.

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Un appuntamento dedicato al coraggio, alla memoria e all’impegno civile quello che si è tenuto presso la scuola primaria “Ilaria Alpi” di Quarto. Ospite speciale la giornalista Gabriella Simoni, per tanti anni inviata Mediaset e testimone diretta dei principali scenari internazionali di guerra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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