Gabriella Simoni racconta Ilaria Alpi agli alunni di Quarto | Collega tosta esempio di verità

Notizia in breve

Durante un evento nella scuola primaria “Ilaria Alpi” di Quarto, Gabriella Simoni ha parlato agli studenti della giornalista Ilaria Alpi, descrivendola come una collega severa e un esempio di integrità. L’incontro è stato incentrato sui temi del coraggio, della memoria e dell’impegno civico, senza approfondimenti su fatti specifici o motivazioni legali. La conversazione si è concentrata sulla figura della giornalista e sui valori associati alla sua attività professionale.