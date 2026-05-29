GabicceGradara | Ricci Maggioli e Gabrielli

Il Gabicce Gradara ha annunciato l'ingaggio di tre nuovi difensori: il centrale Simone Gabrielli, classe 2004, proveniente dalla Promozione Romagna; Manuel Maggioli, nato nel 2000, con precedenti in Serie D; e il terzino sinistro Filippo Cecchi, nato nel 1998, con esperienze in Torconca, Fya Riccione e Cattolica.

Il Gabicce Gradara ha ingaggiato i difensori centrali Simone Gabrielli (2004 ex Stella-Promozione Romagna), Manuel Maggioli (2000 già in D alla Sammaurese e al Cattolica poi) e il terzino mancino Filippo Cecchi (1998, ex Torconca, Fya Riccione e Cattolica). Il GabicceGradara ha confermato tramite il ds Capobianco: Elia Morini (2006), Niccolò Finotti (2006), gli under Filippo Magi (2007), Tiago Lorenzetti (2009) e Thomas Bergamini (2007), Marco Pataracchia (2007), liberi i difensori Giacomo Massari ed il centrocampista Giovanni Gallotti. Il riconfermato ds del San Costanzo Marottese Francesco Piccinetti ha ufficializzato il nuovo mister: Andrea Ferri ex Nuova Real Metauro, vice sarà Giovanni D’Angelo (dal settore giovanile). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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