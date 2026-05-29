Futuro Nazionale sbarca a Bellaria guidato dall’ex leghista Garzillo
Futuro Nazionale ha annunciato la presenza a Bellaria Igea Marina, con la creazione di un comitato locale. Il partito, fondato da un generale ed eurodeputato, ha scelto di avviare le attività nella zona. Secondo un rappresentante, ci sarebbero circa trenta tesserati che si sono uniti al nuovo comitato. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali eventi o iniziative in programma.
Futuro Nazionale sbarca a Bellaria Igea Marina. Il partito fondato dal generale ed eurodeputato Roberto Vannacci costituisce il proprio comitato territoriale e parte, secondo Anna Garzillo, con "una trentina" di tesserati. Garzillo, dopo 5 anni nella Lega come consigliera di maggioranza, guiderà il comitato bellariese. "Dopo un importante percorso istituzionale e umano maturato all’interno della Lega, sento oggi la responsabilità e la volontà di contribuire alla costruzione di un nuovo spazio politico capace di guardare al futuro, al territorio e alle persone", spiega lei. Il progetto si inserisce nel percorso provinciale guidato da Bruno Galli, referente di Futuro Nazionale, già vicesindaco nella prima giunta Giorgetti e fuoriuscito dalla Lega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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