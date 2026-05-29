Futuro Nazionale sbarca a Bellaria guidato dall’ex leghista Garzillo

Notizia in breve

Futuro Nazionale ha annunciato la presenza a Bellaria Igea Marina, con la creazione di un comitato locale. Il partito, fondato da un generale ed eurodeputato, ha scelto di avviare le attività nella zona. Secondo un rappresentante, ci sarebbero circa trenta tesserati che si sono uniti al nuovo comitato. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali eventi o iniziative in programma.