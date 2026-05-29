Futuro granata la clausola di Faggiano | Iervolino decide su ds e allenatore

Da salernotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il futuro della Salernitana dipende dalla decisione dell'amministratore delegato, che dovrà scegliere tra il direttore sportivo e l'allenatore. Durante il rientro di Cosmi a Salerno, dopo un viaggio in treno da Reggio Emilia, è stato accolto da circa trenta tifosi, che gli hanno rivolto saluti e ringraziamenti. La società attende di definire i ruoli chiave per la prossima stagione, con l'obiettivo di pianificare le prossime mosse.

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“Mister, una foto”, “Mister, grazie di tutto”. Quando Cosmi è rientrato a Salerno, reduce dal viaggio in treno che da Reggio Emilia ha riportato la Salernitana a casa, è stato accolto da una trentina tifosi. Non erano in festa: sarebbe un'esagerazione, dopo l'eliminazione dai playoff per la serie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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