Un incontro si è svolto per discutere del ruolo delle Pro Loco e delle BCC nella valorizzazione del territorio e delle identità locali. Sono stati analizzati i progetti e le iniziative promosse dalle associazioni del Terzo Settore per rafforzare il patrimonio culturale e sociale delle comunità. L’obiettivo è condividere strategie e mettere in rete le attività di promozione territoriale e di sostegno alle realtà locali.

Cosa: L’incontro Valorizzazione del territorio e Terzo Settore: l’importante ruolo delle Pro Loco e delle BCC per discutere il futuro delle identità locali.. Dove e Quando: Sabato 30 maggio alle ore 17:30, presso il Castello di Santa Severa a Santa Marinella.. Perché: Per creare nuove sinergie tra istituzioni, volontariato e credito cooperativo, puntando al rilancio del turismo di prossimità e allo sviluppo sostenibile.. Il panorama culturale ed economico della regione si prepara a un appuntamento di fondamentale importanza per definire le strategie di crescita dei prossimi anni. In un’epoca in cui i piccoli centri e le tradizioni locali rischiano spesso di essere marginalizzati, emerge con forza la necessità di fare rete e di tutelare il patrimonio materiale e immateriale che caratterizza il nostro Paese. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Futuro del Lazio: Pro Loco e Terzo Settore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riccione, il cuore del Terzo Settore: 4.500 esperti per il futuroIl 3 giugno si svolgerà al Palacongressi di Riccione il Festival del Fundraising, un appuntamento dedicato agli operatori del Terzo Settore.

Taglio del nastro per la nuova sede della Pro LocoDomenica 15 marzo alle 11, la Pro Loco di Saonara organizza l’inaugurazione della nuova sede sociale in via Bachelet, 12.

Temi più discussi: UNPLI LAZIO - Territori, cultura e comunità al Castello di Santa Severa il Lazio costruisce il futuro delle Pro Loco e del Terzo Settore - Comunicato; Sarri sul futuro, il saluto di Pedro e le parole di Furlanetto Streaming | DAZN IT; Lotito blocca Sarri. E per il futuro guarda all'estero; L'addio di Pedro: Momenti difficili, è dura accettare che sta finendo. Il graffio nel Derby e il futuro della Lazio.

Sarri Lazio, futuro sospeso tra confronto con Lotito e nuove tentazioni. I pro e i contro della sua conferma x.com

Provstgaard, il rinnovo è sul tavolo: la società vuole blindare il danese per il futuroProvstgaard Lazio, il club biancoceleste prepara le prime mosse dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso: nel vertice con Lotito e Fabiani spazio anche al futuro del difensore In casa Lazio è tempo di valutaz ... lazionews24.com

Lotito ai tifosi: Costruiamo insieme la Lazio del futuro. Lo stadio Flaminio è parte del sogno 2032La Lazio presenta il progetto Flaminio. Un rifacimento dell’impianto già esistente per regalare una nuova casa a tutti i tifosi. A Formello, durante la conferenza stampa, il presidente Claudio Lotito ... corrieredellosport.it