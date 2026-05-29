Il Centrodestra per Empoli ha commentato i recenti fatti di maggio in alcune zone del centro, tra cui via Ridolfi, piazza della Vittoria e la zona del Dopolavoro Ferroviario, segnalando un aumento di furti e degrado. Secondo il gruppo, la sicurezza in città rappresenta ormai un’emergenza reale, ma l’amministrazione continua a sottovalutare la situazione.

"La sicurezza in città è ormai un’emergenza reale che l’amministrazione continua a sottovalutare", dice il Centrodestra per Empoli dopo i fatti di maggio tra via Ridolfi, piazza della Vittoria e la zona del Dopolavoro Ferroviario ai danni di commercianti e attività del centro. "Quando i commercianti arrivano a dichiarare di non sentirsi sicuri neppure di giorno significa che è stato superato un limite che non può più essere ignorato – spiegano Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci –. Empoli sta vivendo una situazione di crescente degrado e insicurezza che colpisce famiglie, attività economiche e residenti. Chi governa la città ha il dovere di prendere atto della realtà e agire con decisione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furti e degrado: "Ora servono risposte urgenti"

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