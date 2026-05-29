Il portiere Gabriel Furghieri è stato premiato come miglior parata. La notizia arriva mentre si attende un aggiornamento ufficiale sul rinnovo del contratto e sulle conferme per la prossima stagione. Non ci sono ancora dettagli sui futuri sviluppi, né comunicazioni ufficiali riguardo le trattative in corso. La società non ha annunciato modifiche alla rosa o eventuali acquisti, e si limita a mantenere il riserbo sulle prossime mosse.

In attesa di novità concrete lato mercato, riguardanti in primis le conferme in vista della prossima annata che dovrebbero essere comunicate a stretto giro di posta, sul fronte Ac Prato c’è da registrare l’importante riconoscimento ottenuto dal portiere Gabriel Furghieri. L’estremo difensore classe 2006 è stato premiato per l’intervento prodigioso compiuto in occasione del match, valido per la decima giornata di campionato, contro il Siena. La sua parata è stata ritenuta la migliore in questa stagione in occasione della tredicesima edizione del D Club al Teatro Rossini di Roma. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento Interregionale Lnd in collaborazione con Corriere dello Sport e Tuttosport, ha visto insigniti di un riconoscimento i migliori calciatori e allenatori del campionato scelti dai tifosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furghieri, la saracinesca. La più bella parata è sua

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