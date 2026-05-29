Due uomini sono stati arrestati sulla A12 dopo aver tentato di fuggire a bordo di un’auto, abbandonando una busta contenente hashish e denaro contante. Durante la fuga, i finanzieri sono riusciti a recuperare la busta, lanciata dall’autovettura in corsa. A guidare le operazioni di ricerca è stato un cane addestrato, chiamato Frid, che ha aiutato a individuare la busta nascosta tra le siepi lungo l’autostrada.

? Punti chiave Come hanno fatto i finanzieri a recuperare la busta lanciata?. Chi è il cane Frid che ha guidato la ricerca?. Perché i due giovani hanno rischiato la vita in autostrada?. Cosa rivelerà l'analisi dei contanti trovati nello zaino?.? In Breve Il cane Frid ha recuperato 216 grammi di hashish lanciati durante la fuga.. Nello zaino degli spacciatori sono stati trovati 1940 euro in banconote piccole.. I due giovani con precedenti sono stati condotti alla casa cirariale di Borgata Aurelia.. L'operazione rientra nei controlli del comando provinciale di Roma sulla tratta Roma-Civitavecchia.. Due giovani di 24 e 25 anni con precedenti per spaccio sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza sulla A12 Roma-Civitavecchia dopo un inseguimento pericoloso iniziato presso la barriera autostradale Aurelia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle sulla A12: presi due spacciatori con hashish e contanti

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