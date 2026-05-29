Frattesi è al centro di un fronte di trattative tra Palestra e Koné, con l’Atalanta e la Roma che discutono per portarlo via. Le due società vogliono utilizzarlo come pedina per ridurre le richieste economiche e facilitare i trasferimenti. La strategia prevede di inserire il calciatore nei negoziati per ottenere condizioni più favorevoli e completare così le operazioni di mercato.

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© Internews24.com - Frattesi è la chiave per Palestra e Koné: asse bollente con Atalanta e Roma per abbassare le richieste

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