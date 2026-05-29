L’album “Voce e batteria” è stato realizzato come una festa tra amici, secondo le dichiarazioni dell’artista. L’idea di creare uno spettacolo con voce e batteria è partita da una battuta, che poi si è trasformata nel progetto musicale. La produzione si basa su un’interazione tra i due strumenti, senza altri elementi aggiunti. Il lavoro è stato concepito come un momento di condivisione tra musicisti, con l’obiettivo di mettere in risalto le capacità di voce e batteria.

Tutto è iniziato con una battuta: perché non facciamo uno spettacolo voce e batteria? "E da cosa è nata cosa" spiega Frankie Hi-Nrg Mc a proposito del nuovo album Voce e batteria nello studio di Soundcheck – il format disponibile sul sito e sui social del nostro giornale – parlando dell’album che lo riporta sul mercato del disco dodici anni dopo Esseri umani. Progetto a due, lui e il batterista Donato Stolfi, così come il tour che li riporta sulla strada domani a DumBO Summertime. La scelta di ridurre le canzoni del suo repertorio all’osso non ha distolto Francesco Di Gesù, come si chiama all’anagrafe, dall’idea di coinvolgere nell’avventura colleghi di gran nome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frankie Hi-Nrg, ’Voce e batteria’: "L’album è una festa tra amici"

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Frankie hi-nrg mc presenta lalbum Voce e Batteria: Un ritorno allessenziale – Intervista

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Frankie hi-nrg mc presenta l’album “Voce e Batteria”: “Un ritorno all’essenziale” – Intervista Frankie hi-nrg mc, noto rapper italiano, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Voce e Batteria”.

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