Il rapper Frankie hi-nrg ha annunciato l'inizio di un nuovo tour, durante il quale presenterà arrangiamenti aggiornati e una voce rivisitata. In un'intervista, ha sottolineato l'importanza di cercare sempre la libertà attraverso la musica. Il tour partirà nelle prossime settimane e prevede tappe in diverse città italiane. L'artista ha anche condiviso che sta lavorando a nuovi brani, senza specificare una data di uscita.

Milano, 29 maggio 2026 – “Sembra quasi We Are the Wold ” scherza Frankie hi-nrg nello studio di Soundcheck - il format disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale - parlando degli ospiti che hanno accolto l’invito di condividere con lui l’avventura di “Voce e batteria”, l’album grandi firme con cui è in tour da domani nell’attesa di transitare il 2 luglio al Castello Sforzesco di Milano e il 4 settembre all’NXT Festival di Bergamo. Gente come Jovanotti, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Elisa, Lina Simons, Emma, Raiz, Diodato. “Un parterre de roi, si direbbe in altri frangenti, anche se dal mio punto di vista è solo una festa tra amici” spiega lui, all’anagrafe Francesco Di Gesù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frankie hi-nrg, al via il tour tra voce e arrangiamenti nuovi: “Cercate sempre la libertà”

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