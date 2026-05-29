Francesco Mariotti il Viaggiatore della Vita torna con Alla fine arriva Jenny
Il Viaggiatore della Vita, Francesco Mariotti, torna con il nuovo libro “Alla fine arriva Jenny”. Il testo utilizza il viaggio come metafora per esplorare temi legati alla scoperta di sé e alle relazioni umane. La narrazione si concentra su un percorso di introspezione e incontri che riflettono sulle esperienze di vita. Il libro è stato presentato in una città italiana, attirando l’attenzione di lettori e appassionati di narrativa.
Forlì – Il viaggio come metafora della vita, alla scoperta di sé e della connessione con l’Universo. Il forlivese Francesco Mariotti, imprenditore nel settore elettromedicale, appassionato esploratore del mondo, scrittore e autore del best seller “Il viaggiatore della vita” (2024), torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo “Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale”. “Alla fine arriva Jenny” nasce sull’onda del precedente successo e ne è la naturale continuazione. Ma si può leggere indipendentemente, anche senza conoscere il primo libro. È un diario di viaggio scritto in prima persona. E racconta un itinerario attraverso cinque continenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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