Il Viaggiatore della Vita, Francesco Mariotti, torna con il nuovo libro “Alla fine arriva Jenny”. Il testo utilizza il viaggio come metafora per esplorare temi legati alla scoperta di sé e alle relazioni umane. La narrazione si concentra su un percorso di introspezione e incontri che riflettono sulle esperienze di vita. Il libro è stato presentato in una città italiana, attirando l’attenzione di lettori e appassionati di narrativa.

Forlì – Il viaggio come metafora della vita, alla scoperta di sé e della connessione con l’Universo. Il forlivese Francesco Mariotti, imprenditore nel settore elettromedicale, appassionato esploratore del mondo, scrittore e autore del best seller “Il viaggiatore della vita” (2024), torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo “Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale”. “Alla fine arriva Jenny” nasce sull’onda del precedente successo e ne è la naturale continuazione. Ma si può leggere indipendentemente, anche senza conoscere il primo libro. È un diario di viaggio scritto in prima persona. E racconta un itinerario attraverso cinque continenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Francesco Mariotti, il Viaggiatore della Vita, torna con “Alla fine arriva Jenny”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fine vita, presenza e responsabilità: il Festival dei Cammini di Francesco apre il confrontoIl Festival dei Cammini di Francesco si è aperto con un focus sulle tematiche legate al fine vita, alla presenza e alle responsabilità.

Si torna sulla pista da ballo: arriva la serata di tango argentino con fine solidaleVenerdì 15 maggio, Villa Silvia Carducci ospiterà una serata dedicata al tango argentino e all’arte terapia.

Francesco Mariottini, chi è: il fidanzato Chris, il coming out e Amici/ La persona al mio fianco…Chi è Francesco Mariottini, ballerino professionista che ha spiccato il volo dopo l’esperienza ad Amici: il fidanzato Chris e il coming out. Ne è passato di tempo da quella fortunata settima edizione ... ilsussidiario.net

Francesco Mariottini torna ad Amici, De Filippi: La maestra Celentano ti guarda con gli occhi a cuoreFrancesco Mariottini, ex allievo di Alessandra Celentano, è il giudice di ballo di Amici. Il ballerino esprime i suoi giudizi e la sua ex maestra lo guarda incantata come fa notare Maria De Filippi. fanpage.it