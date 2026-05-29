Francesco De Gregori ha fatto arrabbiare i colleghi

Da ildifforme.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco De Gregori ha dichiarato che i cantanti non dovrebbero fare politica durante i concerti, provocando reazioni tra i colleghi. La sua posizione ha generato discussioni nel mondo musicale, con alcuni artisti che hanno criticato questa visione. La questione riguarda il ruolo degli artisti sul palco e la possibilità di esprimere opinioni politiche durante le esibizioni pubbliche. La dichiarazione ha acceso un dibattito tra chi sostiene la neutralità e chi invece vede la musica come strumento di impegno sociale.

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“Non bisogna lanciare proclami dal palco o sensibilizzare il pubblico, come se non fosse già sensibile. Non c’è bisogno cheBruce Springsteen si esprima su Trump. È un ruolo che non mi appartiene. Non mi sento superiore al pubblico, non voglio dare lezioni su Gaza o sull’Iran. Non do lezioni e non le voglio prendere da un cantante o da un attore. E quello che fa, per esempio, un Bob Dylan sono fatti suoi“, questa la frase diFrancesco De Gregoriqualche giorno fa aVanity fair. Da qui è scoppiato il putiferio: molti suoi colleghi non sono d’accordo e ritengono che l’artista abbia anche un valore militante. SecondoElisac’è sempre e comunque il bisogno di manifestare, non si deve rimanere in silenzio, ma combattere per la pace. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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