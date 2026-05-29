Francesco De Gregori ha dichiarato che i cantanti non dovrebbero fare politica durante i concerti, provocando reazioni tra i colleghi. La sua posizione ha generato discussioni nel mondo musicale, con alcuni artisti che hanno criticato questa visione. La questione riguarda il ruolo degli artisti sul palco e la possibilità di esprimere opinioni politiche durante le esibizioni pubbliche. La dichiarazione ha acceso un dibattito tra chi sostiene la neutralità e chi invece vede la musica come strumento di impegno sociale.

“Non bisogna lanciare proclami dal palco o sensibilizzare il pubblico, come se non fosse già sensibile. Non c’è bisogno cheBruce Springsteen si esprima su Trump. È un ruolo che non mi appartiene. Non mi sento superiore al pubblico, non voglio dare lezioni su Gaza o sull’Iran. Non do lezioni e non le voglio prendere da un cantante o da un attore. E quello che fa, per esempio, un Bob Dylan sono fatti suoi“, questa la frase diFrancesco De Gregoriqualche giorno fa aVanity fair. Da qui è scoppiato il putiferio: molti suoi colleghi non sono d’accordo e ritengono che l’artista abbia anche un valore militante. SecondoElisac’è sempre e comunque il bisogno di manifestare, non si deve rimanere in silenzio, ma combattere per la pace. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francesco De Gregori ha fatto arrabbiare i colleghi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori…

Romano Reggiani e band cantano Francesco De GregoriUn gruppo musicale romano ha reinterpretato le canzoni di Francesco De Gregori, mettendo in musica le sue composizioni.

Temi più discussi: De Gregori: Sold out è una parola terribile; Francesco De Gregori presenta i suoi progetti Nevergreen (Perfette Sconosciute); Francesco De Gregori: quanti anni ha, ultimo disco, moglie, figli e cosa fa oggi; Francesco De Gregori: C’è bisogno che Springsteen dica che è contro l’amministrazione Trump? Non credo. Dopo la morte di Tenco ho giurato che mai sarei andato a Sanremo. Sold Out è una parola che mi dà fastidio.

E dopo Erri De Luca - lapidato dal tribunale del popolo perché ha spiegato che a Gaza non c’è nessun genocidio - ecco i nazisti di nuovo in azione contro Francesco De Gregori. La cui colpa, da punire con violenza (per ora verbale, in futuro chissà) è quella di x.com

Francesco De Gregori attaccato da Enzo Iacchetti per le frasi sugli artisti impegnati: Che delusione che seiFrancesco De Gregori attaccato sui social da Enzo Iacchetti per le su critiche agli artisti che prendono poizione su tematiche come guerra e politica ... virgilio.it

Enzo Iacchetti contro De Gregori: Che delusione. Eros Ramazzotti si schieraEnzo Iacchetti attacca Francesco De Gregori dopo le sue parole sugli artisti e la politica, anche Eros Ramazzotti prende posizione ... rumors.it

genitori con figli piccoli: quali sono le canzoni della vostra infanzia? reddit