Frammenti da Le notti bianche
Questo lavoro, del tutto sperimentale, nasce dall’incontro di due attori con l’immaginario degli studenti dei corsi di Scenografia dell’Accademia delle Belle Arti. La lettura critica che Paolo Minnielli e Diamara Ferrero hanno elaborato, messa a confronto con le analisi e le proposte dei ragazzi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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“Le notti bianche” di Dostoevskij al Teatro Torlonia a RomaAl Teatro Torlonia di Roma, fino al 7 giugno, viene rappresentata la versione teatrale di “Le notti bianche” di Dostoevskij.
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FRAMMENTI DA LE NOTTI BIANCHE Teatro Arcobaleno – Roma Un adattamento sperimentale del capolavoro di Fëdor Dostoevskij prende vita in scena attraverso il lavoro di Diamara Ferrero e Paolo Minnielli. Lo spettacolo nasce dall’incontro tra attori e facebook
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