Frammenti da Le notti bianche

Da romatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questo lavoro, del tutto sperimentale, nasce dall’incontro di due attori con l’immaginario degli studenti dei corsi di Scenografia dell’Accademia delle Belle Arti. La lettura critica che Paolo Minnielli e Diamara Ferrero hanno elaborato, messa a confronto con le analisi e le proposte dei ragazzi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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