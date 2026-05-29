Il governatore di una regione italiana ha dichiarato di essere convinto che Marina Berlusconi non entrerà in politica, definendolo un peccato. Ha aggiunto che la presenza di Marina Berlusconi è sempre rilevante, anche senza dichiarazioni pubbliche, perché mantiene vivo il nome della famiglia. Ha inoltre commentato che il suo coinvolgimento potrebbe portare a un’inflessione più moderna nel partito. Le sue parole sono state riportate in un’intervista senza ulteriori dettagli sui motivi di questa convinzione.

“Marina Berlusconi fa notizia sempre, anche quando non parla. Significa che il brand Berlusconi è ancora importante, soprattutto quando è uno stimolo ad aprire il partito su posizioni più moderne. Ma sono sicuro che non scenderà in campo. Un peccato”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Forza Italia, Occhiuto frena su discesa in politica di Marina Berlusconi: “Sono sicuro non scenderà in campo, un peccato”

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