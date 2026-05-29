Il case Formula V Line Air Power G10 introduce ventole frontali inclinabili, modificando l’orientamento dell’airflow. Il pannello frontale in mesh ospita tre ventole, come molti altri modelli, ma con la possibilità di inclinare le ventole per ottimizzare il raffreddamento. La progettazione si distingue per la flessibilità nell’orientamento delle ventole, offrendo nuove opzioni di gestione del flusso d’aria rispetto alla configurazione standard. La struttura mantiene un design compatto e funzionale, in linea con le tendenze del settore.

Nel PC building moderno, il design del frontale dei case è rimasto sorprendentemente standardizzato: pannello in mesh, tre ventole frontali e un flusso d’aria sostanzialmente identico su quasi tutti i modelli. Una soluzione efficace, ma poco flessibile rispetto alle esigenze termiche sempre più estreme delle GPU di nuova generazione. Formula V Line prova a rompere questo schema con Formula V Line Air Power G10, un mid-tower che al Computex 2026 introduce una novità rara nel segmento consumer: ventole frontali con inclinazione indipendente. Non si tratta di un’idea completamente inedita a livello ingegneristico, ma è raro vederla applicata in un prodotto consumer di fascia gaming. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Formula V Line Air Power G10: il Case con ventole inclinabili che cambia l’Airflow

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Formula V Line to Preview Air Power G10 Case with Tilting Front Intake Fans

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