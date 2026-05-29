Una fondazione ha avviato un programma di formazione avanzata per trattenere le competenze nel settore sanitario. L’obiettivo è rafforzare la ricerca e mantenere le figure specializzate, contrastando la fuga di talenti. La strategia si concentra su iniziative di lungo periodo, con investimenti dedicati allo sviluppo di competenze e alla sostenibilità dei sistemi sanitari. La discussione pubblica si concentra sull’importanza di queste misure per la competitività del Paese.

Dalla formazione avanzata alla capacità di trattenere competenze, passando per intelligenza artificiale, governance e programmazione sanitaria: il rafforzamento della ricerca sta assumendo un peso sempre più strategico per la competitività dei sistemi salute. In questo scenario si inserisce la strategia di lungo periodo di Fondazione Lilly. Ne abbiamo parlato con Benedetta Bitozzi, direttrice relazioni esterne della fondazione Ricerca sanitaria, formazione avanzata e capacità di trattenere competenze stanno assumendo un peso crescente nel dibattito sulla competitività dei Paesi e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari. In questo scenario... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Formare competenze per trattenere innovazione. La strategia di lungo periodo di Fondazione Lilly

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Golfo-Algeria-Azerbaigian, la strategia di lungo periodo del governo sul gas. Parla ChecchiaIl governo italiano ha portato avanti una strategia di lungo periodo nel settore energetico che coinvolge tre principali aree: il Golfo, l’Algeria e...

Vertice Trump?Xi senza svolta? Il piano quinquennale spiega la strategia cinese di lungo periodoIl quindicesimo piano quinquennale approvato dal Partito comunista cinese copre il periodo dal 2026 al 2030 e stabilisce le linee guida per la...

Fondazione Lilly finanzierà 30 dottorati per formare i leader della sanità di domaniFondazione Lilly si rifà il look e, forte della sua lunga tradizione di sostegno alla ricerca scientifica e all’innovazione sanitaria (è stata fondata nel 1974), punta sui giovani che disegneranno la ... milanofinanza.it

Ricerca e Ssn. Parte il piano decennale 30×30 della Fondazione Lilly per l’ItaliaCon il piano 30x30, la Fondazione Lilly finanzia 30 dottorati in università italiane per formare nuovi leader che guideranno la trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale. Il programma punta su ... quotidianosanita.it