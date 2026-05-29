Forlì è una città inaccessibile? Abbiamo provato a girarla in sedia a rotelle

Abbiamo testato l’accessibilità di Forlì in sedia a rotelle, percorrendo vie principali e alcuni locali pubblici. Durante l’osservazione, sono stati notati marciapiedi con scalini senza rampe, alcune entrate di negozi prive di dispositivi di accesso e pavimentazioni irregolari. Non tutte le fermate dei mezzi pubblici sono dotate di pedane adeguate, rendendo difficile il transito per chi utilizza sedie a rotelle.

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