Oggi, venerdì 29 maggio 2026, va in onda un nuovo episodio di Forbidden Fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, si scopre che un personaggio nasconde di aver reso felici i figli senza farlo sapere a Sahika. La trama si concentra su azioni nascoste e segreti tra i personaggi principali, senza che siano stati annunciati eventuali sviluppi futuri o conclusioni. La puntata si inserisce nel consueto palinsesto quotidiano della serie.

Va in onda oggi, venerdì 29 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che il piano di Sahika contro Ender non è andato a buon fine, grazie a Caner infatti ha capito che le stava tendendo una trappola. Ender ha rischiato di morire nell'incidente con il van di Sahika, fortunatamente però è riuscita ad uscire prima che si capovolgesse. Intanto Halit è andato a vivere a casa di Yildiz, tra i suoi obiettivi c'è anche quello di riconquistare l'ex moglie. Dopo aver scoperto che la figlia ha di nuovo problemi di alcolismo Halit la convincerà ad iniziare una terapia, in gran segreto cercherà anche di rendere felici Erim e Lila. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 29 maggio 2026: Halit rende felici i figli di nascosto, intnato Sahika…

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Forbidden fruit Anticipazioni Dal 17 al 23 Maggio Halit diventa povero Nadir muore Sahika si dichia

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