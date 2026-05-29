Fontivegge | cantiere alla stazione cambia la viabilità in piazza
Dal 3 giugno, la viabilità in piazza Vittorio Veneto cambierà a causa di un cantiere alla stazione. La strada principale sarà chiusa, e il traffico sarà deviato lungo vie alternative. Il punto di stazionamento dei taxi si sposterà in un’area temporanea più a ovest rispetto alla posizione abituale. Le modifiche saranno in vigore fino a nuovo avviso.
? Domande chiave Come cambierà il traffico in piazza Vittorio Veneto dal 3 giugno?. Dove si sposterà il punto di stazionamento dei taxi?. Cosa diventerà l'area della vecchia bocciofila dopo la demolizione?. Come sarà reso accessibile l'atrio della stazione per i disabili?.? In Breve Nuovo studentato con 89 posti letto tra camere singole, doppie e per disabili.. Nuovi ascensori e scale collegheranno l'atrio al sottopassaggio entro giugno.. Demolizione bocciofila per creare area verde per studentato e quartiere Fontivegge.. Spostamento stazionamento taxi in via Fontivegge davanti al civico 1.. Dal 3 giugno la viabilità in piazza Vittorio Veneto subirà trasformazioni radicali per permettere l’avvio dei cantieri alla stazione di Fontivegge. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Cantiere in piazza della Repubblica, ecco le modifiche alla viabilità: come cambia la circolazione stradaleIn piazza della Repubblica ad Ancona sono in corso lavori di riqualificazione che coinvolgono l’area tra il porto e il centro storico.
Frosinone, festa promozione Serie A alla nuova piazza della Stazione: scattano divieti e viabilità modificataA Frosinone, i festeggiamenti per la promozione in Serie A si sono svolti nella nuova piazza vicino alla stazione.
Temi più discussi: Fontivegge, via ai lavori per la riqualificazione della stazione e il nuovo studentato: cambia la viabilità fino a dicembre -; Fontivegge senza frontiere : Stop barriere architettoniche. Ecco la mappa degli interventi; Fontivegge, al via i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Zuccherini: Investimento significativo per maggiore inclusività.
Fontivegge, via ai lavori per la riqualificazione della stazione e il nuovo studentato: cambia la viabilità fino a dicembreA Fontivegge entrano nel vivo i lavori per la riqualificazione della stazione e la realizzazione del nuovo studentato all’interno del fabbricato. Dal 3 giugno, secondo un’ordinanza approvata dal Comun ... umbria24.it
Il nuovo studentato a Fontivegge. Ad aprile iniziano i lavori. Così cambia l’edificio della stazioneInizieranno in aprile i lavori per lla realizzazione dello studentato di Fontivegge, un investimento da 19 milioni per 89 posti letto. E per questo c’è stato un incontro tra i referenti della ... lanazione.it