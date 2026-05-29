Fontivegge | cantiere alla stazione cambia la viabilità in piazza

Notizia in breve

Dal 3 giugno, la viabilità in piazza Vittorio Veneto cambierà a causa di un cantiere alla stazione. La strada principale sarà chiusa, e il traffico sarà deviato lungo vie alternative. Il punto di stazionamento dei taxi si sposterà in un’area temporanea più a ovest rispetto alla posizione abituale. Le modifiche saranno in vigore fino a nuovo avviso.