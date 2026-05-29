La Fondazione Castiglioni mantiene la sede in piazza Castello 27. La fondazione propone un confronto tra il lavoro del maestro e quello di Munari. La sede è ancora aperta al pubblico e accessibile. Non ci sono state comunicazioni di chiusura o trasferimento. La struttura conserva gli oggetti e le esposizioni legate al design e alla storia del maestro. La conferma arriva direttamente dalla fondazione, che continuerà a essere punto di riferimento nel settore.

La prima bella notizia è che la Fondazione Castiglioni, quello scrigno magico di oggetti di design che ti fa respirare il mondo del grande maestro è ancora in piazza Castello 27. Il rinnovo del contratto con la proprietà c’è stato e per ora (e per i prossimi anni) guai a chi prova a toccare quel dedalo di stanze con il pavimento di parquet inchiodato, i volumi con i numeri stampati in nero dell’archivio e la miriade di creazioni, oggetti e arredo, lampade, sedie, prototipi che hanno fatto la storia del design. Lo dice il figlio Carlo, cacciando via ogni dubbio su quella parolaccia che si chiamava “sfratto“, a margine della presentazione della mostra "Achille e Bruno, liberi di giocare", curata da Marco Manzini che rilegge insieme alla Fondazione le connessioni progettuali di Achille Castiglioni e Bruno Munari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fondazione Castiglioni resta in piazza Castello. E propone un dialogo fra il maestro e Munari

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