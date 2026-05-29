Fondazione Agrigento 2025 e il Consiglio comunale al palo | sarà compito della nuova Assise sciogliere l' ente

Il Consiglio comunale non ha ancora deciso il destino della fondazione “Agrigento 2025”. L’ente, creato per la candidatura a Capitale italiana della cultura, resta inattivo e senza decisioni ufficiali. Ora, la responsabilità di scioglierlo passerà al prossimo Consiglio comunale, che dovrà affrontare la questione. La fondazione è rimasta ferma da tempo, senza ulteriori sviluppi o azioni concrete.

La “pratica” è rimasta al palo. Spetterà al nuovo Consiglio comunale sciogliere la fondazione “Agrigento 2025”, l'ente nato per la Capitale italiana della cultura. L'ultima seduta del Consiglio comunale, chiamata a decidere sulla chiusura formale dell'ente, si è conclusa con una votazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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