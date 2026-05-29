Un uomo ha tentato di sfuggire a un controllo di polizia, fuggendo in auto e poi a piedi attraverso un giardino e il corsello dei box. Durante la fuga, ha cercato di evitare il sequestro di 11 grammi di cocaina. La polizia ha intercettato e fermato il soggetto dopo un breve inseguimento. La droga è stata sequestrata. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze legali.

Una fuga spericolata, un “salto“ (a piedi) in un giardino e nel corsello dei box. Tutto per evitare un sequestro di droga e le manette. Non gli è andata bene. La scorsa settimana, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio hanno arrestato un cittadino marocchino 24enne, in Italia senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’ordine. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e fuga pericolosa. Tutto comincia da un servizio di perlustrazione a Bovisio Masciago: una pattuglia in transito lungo via per Desio nota un’auto il cui conducente, alla vista della “gazzella” dell’Arma, accelera bruscamente dandosi a una precipitosa e pericolosa fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Folle fuga per la droga. In auto, nel giardino fino al corsello dei box per 11 grammi di cocaina

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