Due giovani di 20 e 23 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dai Carabinieri a Candela. Sono accusati di aver truffato un’anziana di 89 anni a Foggia, coinvolgendo la donna in una truffa di cui non sono stati forniti dettagli specifici. L’arresto è stato eseguito dopo un’indagine condotta dalle forze dell’ordine, che hanno rintracciato e fermato i due sospetti.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinier: I Carabinieri della Stazione di Candela hanno tratto in arresto due ventenni pregiudicati, originari di Napoli, accusati di una truffa che ha visto come vittima una 89enne di Foggia. L’anziana era stata contattata telefonicamente da un uomo spacciatosi per il nipote, che le aveva preannunciato l’arrivo a casa di un sedicente amico per recuperare denaro e monili in oro, proprio per scongiurare conseguenze legate a problemi economici. Pochi minuti dopo, uno degli indagati si sarebbe presentato alla porta della donna, rimasta sola, e dopo averla abilmente raggirata con il pretesto di dover risolvere gravi problemi bancari, sarebbe riuscito a farsi consegnare 2. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Foggiano 89enne truffato: due arrestati a Candela Carabinieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arrestati due finti carabinieri: avevano truffato una coppia di anziani per 60mila euroDue uomini di 41 e 38 anni, entrambi provenienti dalla provincia di Napoli, sono stati arrestati per aver truffato una coppia di anziani residente in...

In manette due finti carabinieri: hanno truffato una coppia di anziani per 60mila euroDue uomini di 41 e 38 anni, provenienti dalla provincia di Napoli, sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver truffato una coppia di...

Argomenti più discussi: Candela: storia a lieto fine per una 89enne di Foggia, vittima di truffa. I carabinieri arrestano due ventenni e recuperano la refurtiva; Nonna, ho bisogno di soldi, anziana raggirata e derubata da due ventenni - FoggiaToday; Da Napoli alla Puglia per truffare una 89enne: arrestati due ventenni.