Una nuova stele in pietra è stata inaugurata davanti alla stazione di Apricena per commemorare il 1943, mentre è stata restaurata una locomotiva storica modello 880-009. La stele, che si trova all’ingresso della stazione, celebra l’evento e la memoria locale. La locomotiva, risalente a decenni fa, è stata sottoposta a interventi di restauro per preservarne l’aspetto originale. Entrambi i simboli sono stati presentati durante una cerimonia pubblica.

? Domande chiave Cosa rappresenta la nuova stele in pietra di Apricena davanti alla stazione?. Come è stata restaurata la storica locomotiva 880-009 per questa occasione?. Chi ha guidato l'iniziativa per onorare le vittime dei bombardamenti del '43?. Perché la scelta della stazione ferroviaria è fondamentale per la memoria cittadina?.? In Breve Stele in pietra di Apricena realizzata dallo scultore Alfredo Nemo Romagno. Alberto Mangano presiede il comitato per il monumento alle vittime civili. Bombardamenti del 1943 coinvolsero migliaia di civili nella città di Foggia. Nuova collocazione della locomotiva 880-009 presso il piazzale della stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, memoria viva: resta la locomotiva e sorge la stele per il ’43

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