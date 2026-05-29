Durante i recenti eventi sportivi, la Federazione Italiana Sport Equestri ha presentato nuovi progetti dedicati alla sostenibilità ambientale. Sono stati introdotti interventi per ridurre l’impatto ecologico delle manifestazioni, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti e all’uso di materiali eco-friendly. Le iniziative coinvolgono anche l’uso di energie rinnovabili e programmi di sensibilizzazione tra gli atleti e il pubblico. La FISE ha annunciato che queste misure saranno implementate nelle prossime edizioni di eventi come Piazza di Siena.

Cosa: La svolta ecologica e i progetti di sostenibilità promossi dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) in occasione dei grandi eventi sportivi.. Dove e Quando: Tra l’Ovale di Piazza di Siena a Roma, i Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa e le Oasi WWF, con un primo appuntamento speciale previsto per il 2 giugno all’Oasi di Macchiagrande.. Perché: Per celebrare i 100 anni di storia del concorso ippico unendo sport, tutela della biodiversità, bioarchitettura e recupero monumentale del territorio.. Nel panorama sportivo contemporaneo, l’attenzione all’impatto ambientale e alla salvaguardia degli ecosistemi non è più soltanto un’opzione auspicabile, ma una necessità etica e operativa. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - FISE e Piazza di Siena: la rivoluzione verde

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piazza di Siena: la FISE e i giovani talenti IEDIn Piazza di Siena, la Federazione Italiana Sport Equestri ha incontrato gli studenti dell’Istituto Europeo di Design per lavorare alla creazione di...

FISE e Piazza di Siena, 100 anni di storia attraverso lo sguardo del Direttore SportivoNel 2026 si festeggiano due anniversari significativi: il centenario della Federazione Italiana Sport Equestri e quello del Concorso Ippico...

Temi più discussi: Il concorso ippico di Piazza di Siena compie 100 anni, un secolo di storia dell'equitazione; sei cavalli siciliani a Piazza di Siena; Equitazione, FISE apre Piazza di Siena ai giovani dello IED; Calendario Piazza di Siena 2026: programma, orari, tv, streaming.

A Piazza di Siena arriva lo Sportello Anagrafe Equina FISE Il passaporto del tuo cavallo, i dati aggiornati, i passaggi di proprietà, la documentazione corretta: non è solo burocrazia. È tutela, sicurezza e rispetto per il tuo cavallo e per tutto il mondo equestre x.com

1926/2026: Presentato il volume Piazza di Siena. Storia del concorso ippico più bello del mondoIl presidente della FISE, Marco Di Paola, Giorgio Bottalo Trissino, Giovanni Battista Tomassini e l’autore, Umberto Martuscelli, hanno presentato il volume Piazza di Siena. Storia del concorso ippico ... fise.it

Equitazione, FISE apre Piazza di Siena ai giovani dello IEDMilano, 28 mag. (askanews) – Nel cuore verde di Villa Borghese, tra l’eleganza senza tempo di Piazza di Siena e il prestigio internazionale dello CSIO di Roma, prende forma anche una storia che guarda ... askanews.it