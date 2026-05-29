A Firenze, i costi di beni e servizi sono aumentati del 17% negli ultimi cinque anni, influendo sui bilanci familiari. I dati indicano un incremento costante, con variazioni che interessano principalmente alimentari, utenze e trasporti. La crescita dei prezzi si riflette in maggiori spese mensili per molte famiglie, senza specificare le cause dell’aumento. La situazione è monitorata dalle associazioni di categoria, che segnalano un impatto diretto sulla spesa quotidiana delle famiglie.

Firenze, 29 maggio 2026 – Il carovita continua a mettere sotto pressione i bilanci delle famiglie fiorentine. Secondo uno studio realizzato da Facile.it su dati Istat, dall’inizio del 2026 il costo generale della vita nel capoluogo toscano è aumentato del 2,5 per cento, ma alcune delle principali voci di spesa hanno registrato rincari ben più consistenti. A pesare sono soprattutto le spese legate alla casa, ai consumi quotidiani e ai trasporti. Un quadro che, secondo l’analisi, rischia di diventare ancora più difficile per una larga fascia di cittadini, considerando che oltre un contribuente su due dichiara meno di 26mila euro annui. Bollette, affitti e spesa: ecco gli aumenti più pesanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, il carovita pesa sulle famiglie: costi aumentati del 17% in cinque anni

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