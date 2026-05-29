Firenze ha un nuovo Cavaliere del Lavoro è l' imprenditore Carlo Lastrucci

Il 27 maggio, il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto di nomina dei nuovi Cavalieri del Lavoro. Tra questi, figura un imprenditore di Firenze. La nomina è stata ufficializzata attraverso questo atto e riguarda persone riconosciute per il loro contributo nel settore economico. La nomina di questo imprenditore rappresenta un riconoscimento ufficiale del suo operato.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, il 27 maggio scorso, il decreto con il quale sono stati nominati i nuovi Cavalieri del Lavoro. Un decreto su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso insieme al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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