Fiori del mandorlo in scena per la solidarietà | spettacolo folk e raccolta benefica
Una serata dedicata alla solidarietà ha presentato lo spettacolo “Fiori del mandorlo”, che ha unito musica folk e tradizione popolare. L’evento ha previsto anche una raccolta benefica per aiutare persone in difficoltà. La manifestazione si è svolta in un luogo pubblico, coinvolgendo il pubblico con esibizioni dal vivo e iniziative di raccolta fondi. Nessun dettaglio sui partecipanti o sui destinatari delle donazioni è stato comunicato.
Una serata all’insegna della tradizione popolare e della solidarietà per sostenere chi vive situazioni di difficoltà. Domenica 31 maggio alle 19,30 la tenda “Lo Slancio” della Comunità missionaria Porta Aperta, a Villa Bonfiglio, ospiterà uno spettacolo benefico organizzato dalla ccuola di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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