Fiori del mandorlo in scena per la solidarietà | spettacolo folk e raccolta benefica

Notizia in breve

Una serata dedicata alla solidarietà ha presentato lo spettacolo “Fiori del mandorlo”, che ha unito musica folk e tradizione popolare. L’evento ha previsto anche una raccolta benefica per aiutare persone in difficoltà. La manifestazione si è svolta in un luogo pubblico, coinvolgendo il pubblico con esibizioni dal vivo e iniziative di raccolta fondi. Nessun dettaglio sui partecipanti o sui destinatari delle donazioni è stato comunicato.