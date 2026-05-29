Nel settantaquattresimo minuto, l’arbitro ha assegnato un rigore alla Fiorentina Primavera, decisivo per la vittoria contro il Parma. Durante la partita, il Parma ha dominato il gioco ma non è riuscito a segnare. La squadra ha concluso la stagione senza vittorie, nonostante le buone prestazioni. La decisione dell’arbitro ha suscitato discussioni tra i tifosi. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore della Fiorentina.

? Punti chiave Perché l'arbitro ha assegnato il rigore decisivo al settantaquattresimo minuto?. Come ha fatto il Parma a dominare la stagione senza vincere?. Chi sono i giocatori che hanno deciso il destino del trofeo?. Quali prospettive apre questo secondo posto per il progetto gialloblù?.? In Breve Gol di Kouadio all'83' e rete di Mikolajewaki all'88' per il Parma.. Braschi trasforma il rigore al 74' al Viola Park.. Galloppa e Cardinali contribuiscono alla prestazione delle squadre in finale.. Parma chiude secondo dopo aver dominato la regular season.. La Fiorentina conquista lo scudetto Primavera battendo il Parma per 2-1 al Viola Park, chiudendo un ciclo di attesa durato oltre quarant’anni con una finale segnata da un episodio decisivo al settantaquattresimo minuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorentina scudetto Primavera: il rigore di Braschi spezza il Parma

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