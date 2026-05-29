Un ex rappresentante del Pd a Milano ha passato con il rosso in scooter, portando al ritiro della patente del capo di gabinetto del sindaco. L’incidente segue un comportamento simile già contestato nel 2025. La polizia locale ha multato l’uomo, che ora rischia ulteriori sanzioni. La patente del coinvolto è stata ritirata sul posto. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o eventuali provvedimenti successivi è stata comunicata.

Il capo di gabinetto del sindaco di Milano, Filippo Barberis, si è visto ritirare la patente dopo essere stato fermato dalla polizia locale per essere passato con il semaforo rosso. L’episodio è avvenuto mercoledì mattina tra via Verziere e via Larga, a pochi passi dal comando dei vigili urbani di piazza Beccaria. La contestazione è stata così pesante perché Barberis era già incappato in un’infrazione analoga nel 2025. Cosa è successo a Filippo Barberis Perché è stata ritirata la patente a Barberis Cosa prevede il Codice della Strada per chi passa col rosso La differenza tra ritiro, sospensione e revoca della patente Cosa è successo a Filippo Barberis Durante la mattina, due agenti motociclisti della polizia locale hanno notato uno scooter attraversare un incrocio dopo che era scattato il rosso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Filippo Barberis passato col rosso in scooter a Milano, patente ritirata al capo di gabinetto del sindaco Sala

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Filippo Barberis passa col rosso: patente ritirata per il capo di gabinetto di Beppe SalaFilippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco, è stato fermato mentre attraversava con il semaforo rosso tra via Larga e via Verziere.

Milano, passa con il rosso in scooter: multa e patente ritirata per Barberis, capo di gabinetto di SalaUn uomo in scooter è stato fermato dai vigili a Milano mentre attraversava con il rosso.

Temi più discussi: Filippo Barberis (il braccio destro di Sala) passa col rosso: multa e patente ritirata per recidiva; Patente sospesa per Filippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco Sala: era passato col rosso; Il capo di gabinetto di Beppe Sala passa col rosso (con recidiva): patente ritirata; Milano, il capo di gabinetto di Sala passa con il rosso: è già la seconda volta. Patente ritirata.

Passa col rosso in motorino: patente sospesa per Filippo Barberis, capo di gabinetto del sindacoL’episodio risale a ieri mattina. Uno scooter passa col rosso al semaforo tra via Verziere e via Larga. Due agenti della polizia locale lo vedono e lo seguono per notificare direttamente l’infrazione. milano.repubblica.it

Milano, il capo di gabinetto di Sala in Comune Filippo Barberis passa con il rosso: patente ritirata per recidivaIl braccio destro del sindaco fermato dalla polizia locale dopo un’infrazione tra via Larga e via Verziere. Dagli accertamenti sarebbe emersa una precedente violazione analoga nel 2025 ... milano.corriere.it