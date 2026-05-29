Una donna di 28 anni è stata arrestata a Fidenza dopo aver aggredito gli ospiti di una struttura e aver opposto resistenza ai Carabinieri intervenuti. Durante l'intervento, i militari sono riusciti a bloccare l'aggressione senza riportare feriti gravi. La violenza improvvisa è stata scatenata da un episodio non specificato all’interno della struttura. Le forze dell’ordine sono intervenute per calmare la situazione e assicurare la donna alla giustizia.

? Punti chiave Come hanno fatto i Carabinieri a contenere l'aggressione senza feriti gravi?. Cosa ha scatenato la violenza improvvisa della ragazza nella struttura?. Perché è stato necessario richiedere il supporto di una seconda pattuglia?. Quali sono le misure giudiziarie disposte dal giudice per la donna?.? In Breve Aggressione scatenata da probabile intossicazione alcolica della 28enne il 26 maggio scorso.. Intervento congiunto tra Aliquota Radiomobile di Fidenza e pattuglia della Stazione di Soragna.. Alcuni militari riportano ferite di lieve entità dopo calci e pugni subiti.. Giudice dispone obbligo di firma presso caserma provinciale per la donna arrestata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fidenza, arrestata 28enne: aggredisce ospiti e resiste ai Carabinieri

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