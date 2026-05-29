Fiamme nel cuore della notte a Veglie a fuoco la cabina di un autospurgo

Nella notte a Veglie, un incendio ha coinvolto la cabina di un autospurgo di un’azienda di servizi ecologici. L’incendio ha completamente distrutto la cabina, senza altre strutture coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

VEGLIE - Un autospurgo dell’azienda “Petrachi Ambiente”, attiva nel settore dei servizi ecologici e ambientali (sede operativa a Carmiano), è stato interessato da un incendio che ha distrutto la cabina. Il mezzo (Iveco) era parcheggiato in via Salice all’interno di un’area di sosta isolata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiamme nel cuore della notte a Veglie, a fuoco un autospurgoNella notte a Veglie, un autospurgo di un'azienda del settore ambientale è stato avvolto dalle fiamme in via Salice.

Autospurgo date alle fiamme nel SalentoUn incendio di probabile origine dolosa ha distrutto nella notte un automezzo adibito ad autospurgo a Veglie, nel Salento.

Temi più discussi: Il cuore in fiamme; Londra: incendio a Golders Green, in fiamme supermercato kosher e appartamenti: maxi intervento dei vigili del fuoco; Fiamme avvolgono l’auto di un pensionato. Al setaccio le telecamere della zona; Brucia il vecchio mulino: pomeriggio di fiamme e paura per il bosco.

Dramma nello stabilimento Amazon, un uomo si dà fuoco nel cuore della notte: Condizioni gravissime, ha ustioni sul 65% del corpo x.com

Fiamme nel negozio di casalinghi, il rogo impegna per ore i vigili del fuoco: si contano i danniCOPERTINO (Lecce) - Fiamme nel cuore della notte all’interno del punto vendita Risparmio Casa di Copertino, in via Bengasi, dove un incendio ha impegnato ... corrieresalentino.it

Incendio nella notte: le fiamme avvolgono una legnaia, paura per le case vicineCOSEANO (UDINE). Momenti di forte apprensione nel cuore della notte scorsa, tra il 25 e il 26 maggio, quando un tremendo incendio è divampato a pochi passi da un'abitazione e ha distrutto una legnaia. ildolomiti.it