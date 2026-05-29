Ffm Bozzetti | Orgogliosi di ospitare Mondiali hockey su ghiaccio femminile in 2027??

L’Italia ospiterà i Mondiali di hockey su ghiaccio femminile di prima divisione nel 2027. La notizia è stata annunciata ufficialmente, suscitando soddisfazione tra gli organizzatori. La scelta riguarda un torneo internazionale di livello superiore, con squadre provenienti da diverse nazioni. La manifestazione si terrà in diverse città italiane, che si sono candidate per ospitare le partite. La conferma ufficiale è stata comunicata attraverso un annuncio pubblico.

(Adnkronos) – "Accolgo con grande orgoglio e soddisfazione l'assegnazione all’Italia dei Mondiali femminili di prima divisione nel 2027. Una decisione storica: mai prima d'ora il nostro Paese aveva ospitato un evento di tale portata in questa disciplina e ciò avverrà nella Milan Ice Fiera Arena, impianto che rappresenta nel concreto l'eredità olimpica e che Fondazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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