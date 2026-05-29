Festività del 2 giugno variazioni nel servizio di raccolta porta a porta Chiusi gli Ecocentri

Per il 2 giugno, la raccolta dei rifiuti porta a porta prevista per il martedì sarà anticipata a sabato 30 maggio. Gli Ecocentri resteranno chiusi in quella giornata. Le variazioni sono indicate nell’Ecocalendario e riguardano esclusivamente questa festività. Non ci saranno invece modifiche per altri giorni della settimana.

In occasione della festività del 2 giugno, la raccolta dei rifiuti porta a porta normalmente effettuata il martedì verrà anticipata a sabato 30 maggio, come previsto dall’Ecocalendario. Alea ricorda che per il centro storico di Forlì non sono previsti recuperi per le festività poiché la frequenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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