Festività del 2 giugno variazioni nel servizio di raccolta porta a porta Chiusi gli Ecocentri

Da forlitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per il 2 giugno, la raccolta dei rifiuti porta a porta prevista per il martedì sarà anticipata a sabato 30 maggio. Gli Ecocentri resteranno chiusi in quella giornata. Le variazioni sono indicate nell’Ecocalendario e riguardano esclusivamente questa festività. Non ci saranno invece modifiche per altri giorni della settimana.

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In occasione della festività del 2 giugno, la raccolta dei rifiuti porta a porta normalmente effettuata il martedì verrà anticipata a sabato 30 maggio, come previsto dall’Ecocalendario. Alea ricorda che per il centro storico di Forlì non sono previsti recuperi per le festività poiché la frequenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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