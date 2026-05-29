Festival Giallo Grosseto Laboratori libri e incontro con Mazzotta
Durante la seconda giornata del Festival Giallo Grosseto, si sono svolti laboratori, presentazioni di libri e un incontro con l'autore Mazzotta. L'evento è organizzato dalla Proloco locale, presieduta da Andrea Bramerini. La manifestazione si tiene nella città e coinvolge appassionati di letteratura gialla. Sono stati programmati vari momenti dedicati alla scrittura e alla discussione, con partecipanti che hanno preso parte alle attività previste.
Seconda giornata del festival ’Giallo Grosseto’ organizzato dalla Proloco cittadina presieduta da Andrea Bramerini. Il programma odierno prende il via alle 9 nella scuola media ’Ungaretti’ con l’incontro fra gli studenti e la scrittrice Valeria Corciolani che presenterà ’La trappola del tempo’ dialogando con Manuela Fontenova (letture di Micol Garofalo e Costanza Burla). Alle 10, nella sede della Proloco (in piazza del Popolo), Roberto Carboni terrà un laboratorio di scrittura creativa sul tema ’Che cosa odiano i lettori, errori di strategia e come evitarli’, mentre alle 17.10 Giorgia Lepore presenterà il libro ’Forse è così che si diventa uomini’ insieme a Laura Ormezzano (letture di Ciro Sbrulli). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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