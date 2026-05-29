festival giallo grosseto laboratori libri e incontro con mazzotta

Notizia in breve

Durante la seconda giornata del Festival Giallo Grosseto, si sono svolti laboratori, presentazioni di libri e un incontro con l'autore Mazzotta. L'evento è organizzato dalla Proloco locale, presieduta da Andrea Bramerini. La manifestazione si tiene nella città e coinvolge appassionati di letteratura gialla. Sono stati programmati vari momenti dedicati alla scrittura e alla discussione, con partecipanti che hanno preso parte alle attività previste.