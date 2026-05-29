Festival Giallo Grosseto Laboratori libri e incontro con Mazzotta

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la seconda giornata del Festival Giallo Grosseto, si sono svolti laboratori, presentazioni di libri e un incontro con l'autore Mazzotta. L'evento è organizzato dalla Proloco locale, presieduta da Andrea Bramerini. La manifestazione si tiene nella città e coinvolge appassionati di letteratura gialla. Sono stati programmati vari momenti dedicati alla scrittura e alla discussione, con partecipanti che hanno preso parte alle attività previste.

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Seconda giornata del festival ’Giallo Grosseto’ organizzato dalla Proloco cittadina presieduta da Andrea Bramerini. Il programma odierno prende il via alle 9 nella scuola media ’Ungaretti’ con l’incontro fra gli studenti e la scrittrice Valeria Corciolani che presenterà ’La trappola del tempo’ dialogando con Manuela Fontenova (letture di Micol Garofalo e Costanza Burla). Alle 10, nella sede della Proloco (in piazza del Popolo), Roberto Carboni terrà un laboratorio di scrittura creativa sul tema ’Che cosa odiano i lettori, errori di strategia e come evitarli’, mentre alle 17.10 Giorgia Lepore presenterà il libro ’Forse è così che si diventa uomini’ insieme a Laura Ormezzano (letture di Ciro Sbrulli). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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