Festival Essenziale | Esaminare il presente

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un festival di quattro giorni si svolge con incontri, visioni ed esperienze partecipative dedicate all’analisi del presente. L’evento invita i partecipanti a riflettere sul momento attuale attraverso attività pratiche e discussioni pubbliche. Non sono previste esibizioni artistiche o spettacoli, ma focus su approfondimenti e confronto diretto tra pubblico e relatori. La manifestazione si svolge in diverse location distribuite nel centro cittadino, coinvolgendo vari professionisti e cittadini.

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Quattro giorni di incontri, visioni ed esperienze partecipative per abitare l’oggi con maggiore consapevolezza. Dal 4 al 7 giugno Fiorano ospiterà la seconda edizione di EssenzialePresente, il festival culturale e della comunità nato per offrire uno spazio di riflessione interdisciplinare sulle grandi trasformazioni della contemporaneità. La manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con Pandora Rivista e le associazioni locali, trasformerà il centro cittadino - dalle piazze al Teatro Astoria, fino al BLA e al giardino del Santuario - in un laboratorio diffuso di confronto e condivisione. "È un invito a sostare – dichiarano il sindaco Marco Biagini e l’assessora alla cultura Marilisa Ruini – dentro il presente con maggiore attenzione e profondità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Festival Essenziale: "Esaminare il presente"
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