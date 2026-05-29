’Festival della Pace’ quattro giorni di eventi

A Ostellato, una sala consiliare gremita ha assistito alla presentazione del festival ‘100 porti – 100 città’, dedicato alla pace e alla Palestina. L’evento si svolgerà in tre giornate, a partire da venerdì 5 giugno, e si concluderà domenica 14 giugno, con appuntamenti programmati anche il 12 e il 13 giugno.

Un festival per la pace e la Palestina. In una sala consiliare gremita, a Ostellato è stato presentato il festival ‘100 porti – 100 città’, che prenderà il via venerdì 5 giugno per proseguire il 12 e 13 giugno e concludersi domenica 14. In programma eventi, spettacoli, concerti, pranzi e cene, all’interno di un palinsesto costruito su quattro pilastri: approfondimento, arte, socialità e partecipazione. Quella di Ostellato sarà una tappa locale del progetto nazionale nato per riportare l’attenzione pubblica sulla crisi umanitaria e politica in Palestina. L’iniziativa si propone come una forma di pressione civile dal basso per colmare il vuoto informativo e diplomatico attraverso un ‘cantiere politico diffuso’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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