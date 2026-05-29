Festina ha lanciato il nuovo smartwatch ibrido Connected Full D, progettato per adattarsi alle esigenze di chi lo indossa. Lo smartwatch combina funzioni di un dispositivo connesso con l’aspetto di un orologio tradizionale, offrendo un design ibrido. La novità si inserisce nella gamma di prodotti dell’azienda, che punta a integrare tecnologia e stile in modo pratico. La presentazione del modello è stata annunciata recentemente senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche.

Festina amplia la propria visione dell’orologeria connessa introducendo l’innovativo modello Connected Full D. Questo orologio ibrido è dedicato a un pubblico esigente che ricerca una qualità senza compromessi. Il cuore del progetto è la Festina Technology, una tecnologia proprietaria interamente sviluppata a Malmö, in Svezia. Con questo sistema la connettività diventa uno strumento flessibile, sotto il pieno e totale controllo dell’utente. Chi lo indossa ha la libertà di decidere quando e come connettersi, stabilendo le proprie personali condizioni. L’innovazione digitale si integra perfettamente con l’eleganza, la precisione e l’eredità dell’orologeria tradizionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Festina Connected. Lo smartwatch ibrido a misura di chi lo usa

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