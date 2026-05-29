Festa di Primavera 2026 alla Parrocchia di Santa Maria Assunta a Saccolongo

Da padovaoggi.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Festa di Primavera 2026 si svolge alla Parrocchia di Santa Maria Assunta a Saccolongo dal 29 maggio al 7 giugno, esclusi i giorni 3 e 4 giugno. La manifestazione, che si tiene ogni anno, prevede eventi e iniziative in programma durante questa finestra temporale. La parrocchia ospita questa tradizione che coinvolge la comunità locale, con attività distribuite su diversi giorni.

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Dal 29 maggio al 7 giugno (non il 3 e 4 giugno), la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Saccolongo ospita la tradizionale “Festa di Primavera”. Un ricco programma di eventi musicali, intrattenimento e specialità culinarie attende residenti e visitatori per due fine settimana consecutivi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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