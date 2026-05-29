Festa dello sport e di Sant' Urbano a Ponte San Nicolò

Evento da post Facebook A Ponte San Nicolò appuntamento con la "Festa dello sport e di Sant'Urbano", organizzata dall'A.S.D. C. Colombo Volley con il patrocinio del comune di Ponte San Nicolò. ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?L'evento si sviluppa su due fine settimana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Festa della famiglia a Ponte San NicolòA Ponte San Nicolò si svolge una festa dedicata alla famiglia nei giorni 6 e 7 giugno 2026 presso la Parrocchia di San Nicola.

Comunità in festa alla Parrocchia di San Leopoldo di Ponte San NicolòLa Parrocchia di San Leopoldo a Ponte San Nicolò ospita nuovamente l’evento “Comunità in festa”, che si svolge per dieci giorni consecutivi.

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