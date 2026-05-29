Festa delle matricole La Goliardia riunita tra passato e futuro
La goliardia ha origini che risalgono a circa mille anni fa, a Bologna, all’interno dell’ateneo più antico del mondo occidentale. La festa delle matricole è legata a questa tradizione, che si svolge con incontri e iniziative tra studenti e associazioni di goliardi. L’evento celebra il passato e il presente di questa cultura studentesca, mantenendo viva una storia lunga secoli. La manifestazione coinvolge diverse generazioni, trasmettendo valori e pratiche che si sono tramandate nel tempo.
La storia della goliardia comincia a Bologna 1000 anni fa, all’interno dell’ateneo più antico del mondo occidentale. Il movimento – che invita a vivere l’università attraverso la socialità e l’irriverenza all’insegna della libertà di pensiero – ancora oggi anima le comunità studentesche. Oltre 150 goliardi si sono riuniti per la festa della Goliardia all’università di Bologna, in occasione della festa delle matricole a Palazzo d’Accursio. Una cerimonia, durante la quale Dario Gambarin (laureato in Giurisprudenza, in Lettere e Filosofia, e all’Accademia delle Belle Arti, membro della Goliardia negli anni ‘80) ha letto davanti alla platea di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Da Brancaccio al futuro: a Maredolce la festa delle scuole tra cittadinanza attiva, creatività e riscoperta del territorioDal 7 al 23 maggio, il Castello e il Parco di Maredolce ospitano eventi dedicati alle scuole del territorio, coinvolgendo studenti e cittadini.
Che festa con Pio e Amedeo! Stanno tutti invitati è un mix di scanzonata goliardiaNella seconda puntata del format televisivo dedicato ai 25 anni di carriera di Pio e Amedeo si è assistito a un’episodio caratterizzato da goliardia...
Temi più discussi: Festa delle matricole. La Goliardia riunita tra passato e futuro; Open Day 2026: tutte le novità dell'offerta didattica della Statale; Ecco cosa aspettano con entusiasmo gli studenti del primo anno all'università.; Statale Milano, oltre 6mila all'Open Day: 182 corsi, lauree online e AI nello studio.
Jerry Calà, Diego Abatantuono ed io facevamo le nostre serate di lavoro e poi stavamo in giro tutta notte. Viale Ceccarini era pieno fino all’alba come un autobus all’ora di punta. Era tutto bello allora. Sembravamo degli universitari alla festa delle matricole. Sc facebook
Festa delle matricole. La Goliardia riunita tra passato e futuroLa storia della goliardia comincia a Bologna 1000 anni fa, all’interno dell’ateneo più antico del mondo occidentale. Il movimento – che invita a vivere l’università attraverso la socialità e ... quotidiano.net
Ancora sulla cresta dell'onda per la festa della mamma reddit
UniBg, successo per la quarta edizione della Festa delle matricoleUna serata all’insegna dell’entusiasmo, della partecipazione e del senso di comunità ha caratterizzato la quarta edizione della Festa delle Matricole di UniBg, svoltasi giovedì 23 ottobre presso ... ecodibergamo.it