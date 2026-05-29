festa delle matricole la goliardia riunita tra passato e futuro

La goliardia ha origini che risalgono a circa mille anni fa, a Bologna, all’interno dell’ateneo più antico del mondo occidentale. La festa delle matricole è legata a questa tradizione, che si svolge con incontri e iniziative tra studenti e associazioni di goliardi. L’evento celebra il passato e il presente di questa cultura studentesca, mantenendo viva una storia lunga secoli. La manifestazione coinvolge diverse generazioni, trasmettendo valori e pratiche che si sono tramandate nel tempo.

La storia della goliardia comincia a Bologna 1000 anni fa, all’interno dell’ateneo più antico del mondo occidentale. Il movimento – che invita a vivere l’università attraverso la socialità e l’irriverenza all’insegna della libertà di pensiero – ancora oggi anima le comunità studentesche. Oltre 150 goliardi si sono riuniti per la festa della Goliardia all’università di Bologna, in occasione della festa delle matricole a Palazzo d’Accursio. Una cerimonia, durante la quale Dario Gambarin (laureato in Giurisprudenza, in Lettere e Filosofia, e all’Accademia delle Belle Arti, membro della Goliardia negli anni ‘80) ha letto davanti alla platea di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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