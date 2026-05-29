Festa della Repubblica | le indicazioni per le scuole sull’esposizione delle bandiere

Da orizzontescuola.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno si celebra l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Le scuole italiane stanno ricevendo le indicazioni ufficiali su come esporre le bandiere durante la giornata.

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Il prossimo 2 giugno festeggeremo gli ottant’anni della Repubblica Italiana. Per l’occasione, le scuole di tutta Italia stanno ricevendo le istruzioni ufficiali su come gestire i vessilli istituzionali durante la giornata. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite le comunicazioni dei vari Uffici Scolastici Regionali, sta diffondendo negli istituti le direttive stabilite a livello centrale. Le indicazioni pratiche partono da un telescritto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, firmato dal Sottosegretario Alfredo Mantovano lo scorso 26 maggio. I documenti istituzionali chiedono di curare con molta attenzione l’esposizione della bandiera italiana ed europea, sia all’interno che all’esterno degli edifici pubblici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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