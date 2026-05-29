In occasione della Festa della Repubblica, i principali musei provinciali di Salerno saranno aperti con orario straordinario. La Provincia ha deciso di ampliare l’apertura dei propri siti culturali per permettere ai visitatori di accedere durante questa giornata speciale. La misura riguarda i principali musei gestiti dall’ente e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni per la ricorrenza nazionale.

In occasione della Festa della Repubblica, la Provincia di Salerno ha disposto l’apertura straordinaria dei principali siti museali di propria competenza. Martedì 2 giugno cittadini e visitatori avranno la possibilità di accedere gratuitamente ad alcune delle più importanti strutture culturali del territorio. L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale provinciale in una delle giornate simbolo della storia italiana. Castello Arechi e Pinacoteca Provinciale aperti tutto il giorno. Tra i siti interessati dall’apertura straordinaria figurano il Castello Arechi e la Pinacoteca Provinciale di Salerno, che saranno visitabili dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Festa della Repubblica, aperture straordinarie nei musei provinciali di Salerno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festa della Repubblica: aperture straordinarie musei, concerti e incontriIn occasione dell’80° anniversario del referendum del 1946, il Comune di Genova organizza aperture straordinarie di musei, concerti e incontri...

25 aprile e 1 maggio, aperture straordinarie nei musei della Provincia di SalernoIn occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, alcuni musei della Provincia di Salerno saranno aperti con orari straordinari.

Temi più discussi: Festa della Repubblica, Genova celebra il 2 giugno: ‘I volti della repubblica – 80 anni dal referendum’; Supermercati Conad aperti 2 Giugno 2026: Orari e Punti Vendita; Festa della Repubblica: aperture straordinarie musei, concerti e incontri; Festa della Repubblica: il 2 giugno musei statali gratis a Roma e nel Lazio.

#Foggia, aperture straordinarie in Prefettura per la Festa della Repubblica: visite e mostra sulla nascita della democrazia x.com

Festa della Repubblica, cambia il palinsesto Rai: dove vedere la parata del 2 giugno in tvFesta della Repubblica, cambia il palinsesto Rai: dove vedere la parata del 2 giugno in tv e tutti gli altri programmi per la festività ... dilei.it

Festa della Repubblica: 80esimo anniversario con parata e frecce tricolori nei cieli di RomaDalla deposizione della corona d’alloro al Milite Ignoto alla parata militare ai Fori Imperiali: il programma completo del 2 giugno a Roma e le celebrazioni che si estendono anche al 1 giugno ... romatoday.it